Esplode l’Apecar dentro il garage: lui gravissimo la moglie intossicata

Scoppia il serbatoio di un Ape Piaggio, 78enne in gravi condizioni. Il drammatico infortunio è avvenuto ieri mattina in una casa di via Vallina a Foen, ad essere coinvolta una coppia: l’uomo, Gualtiero D’Isep, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Padova mentre la moglie, intossicata dal fumo, è stata trattenuta al Santa Maria del Prato.



Ieri mattina intorno alle 10.30, Gualtiero era all’interno del suo garage e stava lavorando alla sua Ape. Una mattinata come tante altre in quella casetta singola che l’uomo aveva costruito con tanti sacrifici, frutto anche di anni passati all’estero. Ormai in pensione si dedicava alle sue passione. Ma qualcosa ieri è andato storto. L'uomo è stata trasportato in gravi condizioni.

