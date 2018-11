Così Marisa ha ammazzato i due figli: «Iniezione letale, come nelle esecuzioni Usa»

VITE NORMALI, APPARENTEMENTE Nulla di quelle «vite normali» avrebbe potuto far presagire la tragedia di ieri notte. Eppure, in un paese di poco più di 2.000 abitanti come Aymavilles, tutti si conoscono. «Li ho visti l'ultima volta sabato scorso, per l'arrivo del nuovo parroco in paese. Sembrava assolutamente tutto in ordine», ricorda in lacrime la sindaca Loredana Petey. «Lei aveva un carattere un po' chiuso ma nessuno poteva immaginare una cosa simile», racconta il vicesindaco di Aymavilles, Fedele Belley.



Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire un possibile movente: al momento nessuna ipotesi viene tralasciata, neppure quella di eventuali dissidi familiari. L'esistenza di Marisa Charrère nel passato si era incagliata in momenti difficili. Quando, giovane, aveva perso il padre in un incidente stradale. Poi nell'inverno del 2000 la stessa sorte era toccata al fratello Paolo Charrère, morto mentre stava sgomberando la neve sulla strada regionale di Cogne. Ma la vita recente della donna sembrava scorrere serenamente, divisa tra gli impegni familiari e il lavoro in cardiologia.



Proprio poche ore prima di uccidere i figlioletti aveva inviato sms ad alcune colleghe infermiere da cui sembrava «lucida e tranquilla». E sono proprio i compagni di reparto a descrivere Marisa come una donna che «adorava i suoi figli»: «nei momenti di pausa del lavoro e nei momenti di incontri al di fuori dall'attività lavorativa ha sempre manifestato l'indole di una mamma attenta ai bisogni dei figli, presente, dedicata alla famiglia con un amore che solo le mamme sanno comprendere», ricordano. A loro resta il doloroso «rammarico» di «non aver colto, nei suoi occhi, quella grandissima sofferenza che aveva nell'animo».