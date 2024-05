La buttano a terra tirandola per i capelli e la picchiano in 6: 14enne aggredita dalle coetanee mentre i ragazzi fanno un video

La circondano, la strattonano, la buttano a terra tirandola per i capelli. Un pestaggio violento, selvaggio, quello subito da una quattordicenne da parte di un gruppo di coetanee, mentre gli amici maschi riprendono la scena per poi pubblciarla sui social. È la mamma della ragazzina a denunciare tutto: la figlia, residente in un comune della media Valle d'Aosta, il pomeriggio del 16 maggio, è stata aggredita all’interno del parcheggio dell’autostazione di Châtillon. Il video, postato sui social, è diventato virale.

La quattordicenne si era presentata lì per un appuntamento con una sua amica, ma ad aspettarla c'erano altre 5 coetanee e dei ragazzi.

Quando è arrivata, l'adolescente che l'aveva attirata nella trappola ha iniziato a insultarla e poi a picchiarla, seguita dal branco. «Erano sei contro mia figlia, una violenza inaudita. E i maschi stavano a riprendere l'aggressione», ha spiegato la madre Elida Berhimi a La Stampa.

Le condizioni della ragazzina, andata in pronto soccorso con un dolore alla testa, non sarebbero gravi. Le altre adolescenti coinvolte erano tutte conosciute dalla vittima e dalla sua famiglia. «Il migliore amico di mia figlia - ha aggiunto Berhimi - non è riuscito a fermarle, perché è stato minacciato dai maschi presenti, e poi scappato e ha chiesto aiuto. Sono sconvolta per quanto è accaduto, sono cose gravi. Noi sappiamo esattamente chi è stato». Gli atti sono stati trasmessi alla procura per i minorenni di Torino.