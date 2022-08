Uccide la moglie a bastonate dopo una lite: 73enne arrestato nel Torinese

Tragedia a Venaria, in provincia di Torino, dove stamattina intorno alle 10.30 in un appartamento in via Natale Sandre 14, un uomo di 73 anni ha ucciso la moglie (anche lei pensionata, di 74 anni) a colpi di bastone. L'omicidio, secondo le prime informazioni, sarebbe accaduto in seguito a una lite. Sono stati i vicini di casa della coppia a dare l'allarme. Sul posto sono accorsi i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, e i carabinieri per accertare la dinamica dell'accaduto. L'anziano è stato arrestato.