Giallo a Roma, anziano trovato in casa in un lago di sangue

A terra, in una pozza di sangue e ormai privo di vita, è stato trovato dalla badante nel suo appartamento al civico 37 di via Costanzo Cloro, in zona Colombo, a Roma. Quando la donna lo ha trovato, chiamando poi il 118, per l'anziano non c'era più nulla da fare. Morto da oltre 3 ore, secondo i medici, sarà sottoposto all'esame autoptico. Sul posto i poliziotti impegnati nelle indagini.

