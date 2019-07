Calci, pugni e coltellate ad un anziano preso a caso in strada: arrestato 19enne

VIGEVANO - Colto da un improvviso raptus d'ira, un ragazzo ha aggredito selvaggiamente con un coltello e a calci e pugni un pensionato di 82 anni che, nella tarda serata di ieri, stava camminando in una via di Vigevano, centro del Pavese (Pavia). L'anziano ha riportato gravi ferite: subito soccorso dai medici del 118, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale locale dove è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico. L'aggressore, un ragazzo di 19 anni residente a Vigevano, ha colpito prima il pensionato, che stava tornado a casa, con calci e pugni, quindi gli ha inferto sei coltellate in varie parti del corpo ed è fuggito.



È stato rintracciato e arrestato in breve tempo dai carabinieri: ora è nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. Restano da chiarire le cause della violenza contro una persona che, dai primi accertamenti condotti dai militari, il giovane neppure conosceva. Il coltello è stato ritrovato e sequestrato.

