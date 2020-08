Boccone fatale: un uomo muore soffocato davanti alla badante

Muore soffocato da un boccone mentre mangiava un panino. Tragedia questa mattina a Lecce. L' uomo, che aveva 83 anni, è rimasto soffocato di fronte alla badante che lo assisteva e che ha tentato invano di soccorrerlo liberando le vie respiratorie e poi chiamando il 118. Per l'anziano però non c'era più nulla da fare. Dell'incidente è stato informato anche il Pm di turno e sarà effettuato un esame esterno sul corpo per determinare le cause della morte.

