Ferrara, anziano con il deambulatore fa due chilometri a piedi per il vaccino

FERRARA - Due chilometri a piedi con il deambulatore per fare il vaccino anti Covid. Nell'Italia travolta dalla pandemia, questa storia arriva dall'Emila-Romagna e la riporta la Nuova Ferrara. E' la triste e straziante vicenda di un anziano che, senza un parente o un amico che potesse accompagnarlo, ha deciso di raggiungere il Centro vaccinazione anti Covid alla Fiera di Ferrara a piedi, nonostante le precarie condizioni di salute.

Per fortuna che un agente di polizia - in servizio nel centro di vaccinazioni degli over 80 nel capoluogo estense - ha notato che l’anziano camminava con difficoltà ed era stravolto dalla fatca. Insieme ai colleghi, si è dunque avvicinato per chiedergli informazioni. E’ in questa occasione che l’uomo ha riferito di essere arrivato a piedi con l’aiuto del deambulatore. I poliziotti hanno assistito l’anziano e lo hanno riportato a casa con la macchina di servizio.

