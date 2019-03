Anziani storditi e rapinati in casa da nomade finto tecnico dell'acquedotto

ASTI - Ha stordito e rapinato due anziani dell'Astigiano fingendosi tecnico dell'acquedotto. Un nomade, residente in Veneto, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Villanova d'Asti su ordinanza del gip del tribunale di Asti.



I dettagli dell'operazione saranno resi noti questa mattina, alle ore 10, in una conferenza stampa nella caserma dei carabinieri di Via delle Corse, ad Asti.

