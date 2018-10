Due anziani trovati morti in casa: lui era vicino al bagno, lei in cucina

MONZA - Marito e moglie, italiani di 86 e 85 anni, sono stati trovati morti da carabinieri e vigili del fuoco nella loro abitazione di Vimercate (Monza), lui all'ingresso del bagno, lei in cucina. A quanto emerso dai primi rilievi sarebbero deceduti durante la notte, per cause ancora da accertarsi. Sul posto anche la squadra rilievi dell'Arma e il medico legale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA