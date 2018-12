Anziana sola a Natale chiama il 113: 4 agenti vanno a farle compagnia a casa

Pronto, polizia? Volevo farvi gli auguri, oggi sono sola

. Questa la t, che martedì – nel giorno dinon per segnalare un'emergenza, ma. Gli agenti che hanno risposto non ci hanno pensato su due volte, e sono andati a trovarla a casa per verificare le sue condizioni e farle compagnia.Nel giorno di Natale tutte le famiglie sono solite riunirsi, ma l'anziana signora si trovava da sola. Per questo la sorpresa e la gioia sono state grandi quando ha sentito suonare il campanello della porta di casa e, dopo averla aperta, si è trovata davanti quattro agenti della polizia, che erano lì per assicurarsi che stesse bene e farle compagnia.