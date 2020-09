Anziana di novantadue anni guida una Panda, sbatte contro un muro e finisce in ospedale

UDINE - All'età di novantadue anni un'anziana friulana non ha perso la voglia di mettersi alla guida della propria autovettura, ma questa mattina, mercoledì 2 settembre, il viaggio dell'anziana conducente non è andato a buon fine.

Mentre percorreva a bordo della propria Fiat Panda viale Tricesimo (principale strada di accesso a Udine da nord), all'altezza del civico 45 nei pressi del negozio di cornici di Sergio Colussa, per cause al vaglio della polizia locale di Udine, l'anziana conducente di novantadue anni ha perso il controllo della vettura ed è andata a sbattere contro il muro perimetrale di un edificio. Sul posto, con la polizia locale di Udine, è intervenuto anche il personale del 118 per trasportare in ambulanza la conducente presso l'ospedale di Udine Santa Maria della Misericordia per le cure del caso.

Ultimo aggiornamento: 20:28

