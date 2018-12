Antonio Megalizzi, 48 ore per decidere se staccare la spina La mamma: spero in un miracolo

«Sono stato ieri sera in ospedale a Strasburgo, la situazione è stabile, stazionaria. Antonio è in coma farmacologico. Non è cambiato nulla nelle ultime ore. Confermo che Antonio è stato colpito alla testa da un proiettile ma non sono riuscito a capire bene dove, perché è bendato e ha solo il viso scoperto», ha spiegato Moresco.



«Me l'hanno portato via». La mamma di Antonio Megalizzi è disperata ma si aggrappa alla fede: prega e spera in un miracolo. Annamaria ha ricevuto questa mattina in ospedale la visita degli eurodeputati Mario Borghezio e Giacomo Mancini, che sono voluti andare a portare la loro vicinanza. «Era sconvolta, è consapevole che la situazione è disperata», ha detto all'Adnkronos Mario Borghezio, spiegando che quando è arrivato in ospedale con Mancini la signora li ha abbracciati «come fossimo della famiglia». «Piangeva. Ci ha detto che Antonio è sempre stato un ragazzo pieno di entusiasmo, pieno di speranze - ha raccontato l'eurodeputato non nascondendo la commozione - Ci ha spiegato che sta resistendo anche se è stato ritenuto inoperabile, ma, ha detto, i miracoli possono sempre avvenire».

Quarantotto ore per valutare le condizioni di Antonio Megalizzi e decidere se staccare la spina. Lo ha detto ai giornalisti il padre di Luana, fidanzata del reporter italiano rimasto ferito durante l'attentato di Strasburgo