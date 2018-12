Grave Antonio Megalizzi, il giornalista italiano ferito a Strasburgo colpito alla nuca

Antonio Megalizzi è il giornalista italiano rimasto ferito nella sparatoria a Strasburgo. Antonio Megalizzi è un giovane giornalista che lavora per la testata radiofonica Europhonica, emittente che fa parte del network delle radio universitarie. Colpito alla nuca da un proiettile, Megalizzi sarebbe in gravi condizioni: il suo nome appare nell'elenco della Farnesina tra i feriti in modo "non lieve".



A dare per primo notizia del ferimento è stato l'onorevole Brando Benifei (Pd), che ha scritto:

Ho notizia purtroppo di un giovane giornalista radiofonico italiano che conosco fra i feriti, spero non grave











Antonio Megalizzi, 28 anni, è originario di Trento. Ha studiato all'Università di Verona prima e all'European and International Studies di Trento poi. La radio, per cui Megalizzi è stato selezionato per formare la prima redazione europea, si pone l'obiettivo di raccontare l'Europa attraverso la voce degli studenti universitari. Quando si tiene la plenaria del Parlamento Europea, una volta al mese, Europhonica trasmette in diretta da Strasburgo.

Ieri sera, tramite un tweet, la redazione di Europhonica ha reso noto che «lo staff italiano di Europhonica attualmente a Strasburgo è rimasto coinvolto nell'incidente». «I nostri colleghi italiani sarebbero fuori pericolo - si legge ancora nel tweet -. Vi terremo aggiornati».



Europhonica è il progetto internazionale promosso da RadUni (l'associazione italiana operatori radiofonici universitari) insieme alle radio universitarie di Francia, Spagna, Portogallo e Germania. Il suo obiettivo è raccontare l'Europa attraverso gli occhi degli studenti universitari, selezionati per la prima redazione radiofonica europea. Una volta al mese, in concomitanza con la plenaria del Parlamento Europea, Europhonica trasmette in diretta da Strasburgo.

