Antizanzare elettrici, qual è il migliore da comprare al supermercato (e quello inutile): il test di Altroconsumo

Come ogni estate tornaa puntuale l'appuntamento con le zanzare, o meglio, con il tentativo di tenerle alla larga dalla propria casa durante la stagione in cui è consuetudine tenere balconi e finestre aperte. In mancanza di zanzariere, gli antizanzara elettrici costituiscono per molti la scelta ideale. Ma quali sono i migliori sul mercato? Altroconsumo ha presentato i risultati del suo test su prodotti facilmente reperibili al supermercato, in particolare quelli con ricarica liquida, che rilasciano l’insetticida lentamente, bloccando o eliminando le zanzare con una minore esposizione ai principi attivi di chi soggiorna nella stanza, svelando quale ha ottenuto il punteggio massimo.

L'antizanzare migliore

Per ogni prodotto, Altroconsumo ha misurato l’effetto sulle zanzare a breve termine (un’ora) e dopo 8 ore di utilizzo non stop. In entrambi gli scenari è stato valutato l’“effetto knockdown”, ovvero il numero di zanzare bloccate temporaneamente o uccise, e la mortalità “reale” degli insetti a distanza di 24 ore. Tra i prodotti analizzati, solo Raid Night & Day ha ottenuto il riconoscimento come Migliore del Test grazie alla propria eccellente efficacia insetticidaimmediata, probabilmente in virtù della concentrazione di principio attivo molto più elevata.

Il peggiore

A tutti gli altri antizanzare elettrici, invece, non basta un’ora per “avere la meglio” sugli insetti. Aumentando il tempo di esposizione delle zanzare all’insetticida a 8 ore, i risultati migliorano e più di un prodotto riesce ad assicurare un’efficacia ottima o almeno media.

Solo Orphea Emanatore Elettrico con ricarica liquida si è dimostrato del tutto impotente, probabilmente a causa della bassissima concentrazione di principio attivo. Vista la scarsa efficacia immediata globale di questi prodotti, è meglio accenderli non appena si avverte la presenza di zanzare; se la stanza da proteggere è molto grande, meglio usare più di un emanatore contemporaneamente per aumentare la concentrazione di insetticida, ma aerare sempre bene gli ambienti, prima di soggiornarvi.