Amazon, Apple, Facebook e Google a processo: ​antitrust Usa mette sotto accusa i big dell'hi-tech

L'antitrust Usa mette sotto accusa ​Amazon, Apple, Facebook e Google. I big dell'hi-tech hanno troppo potere e controllo, è la convinzione dietro all'azione del Congresso che ascolterà i capi dei quattro colossi: Jeff Bezos, Tim Cook, Mark Zuckerberg e Sundar Pichai.

Sono i quattro uomini più potenti di quella Silcon Valley e di quella West Coast americana avanguardia mondiale della tecnologia. Ma quando sei davanti al Congresso non si fanno sconti, non importa se ti chiami Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook o Sundar Pichai. Così i guru delle 'big four' dell'hitech sono finiti sotto torchio, costretti a difendersi dalle accuse di pratiche anticompetitive dopo 13 mesi di indagini condotte sul modo di fare business di Facebook, Amazon, Apple e Google.

«Queste aziende sono diventate troppo potenti, ancora di più con la pandemia, bisogna fare qualcosa», l'atto di accusa che si leva dall'aula della commissione antitrust della Camera dove i quattro protagonisti vengono definiti «titani, imperatori dell'economia online». A Capitol Hill qualcuno l'ha definito l'evento dell'anno, seppur virtuale. Un'audizione trasformatasi presto in un processo a 360 gradi, condizionato anche dalle minacce sparate da Trump a qualche ora dall'inizio dello show: «Se il Congresso non riesce a portare correttezza e onestà nelle Big Tech, cosa che avrebbe dovuto fare anni fa, lo farò io con dei decreti», il monito lanciato su Twitter, il grande assente.



