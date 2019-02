Litiga con la fidanzata e le dice: «Mi suicido». Ragazzo trovato e multato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 29enne diin provincia di Vicenzaha annunciato ilallacheha chiamato in aiuto il 113. In pochi minuti di ricerche gli agenti hannoil giovane. L’episodio si è verificato l’altra sera alle 20 nei pressi di Monte Berico. La coppia all’interno di una Fiat Punto parcheggiata lungo viale X Giugno ha: lui all’improvviso è sceso del mezzo e si è allontanato annunciando intenti suicidi. Lei, 29enne, ha allertato il 113 per la ricerca del fidanzato.Gli agenti lo hanno rintracciato nella vicina macchia boschiva di Monte Berico:, con difficoltà a esprimersi,. Avrebbe giustificato l’annuncio suicida pernei confronti della fidanzata. Dopo l’identificazione il 29enne è statoper ubriachezza molesta.