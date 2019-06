Annega a 15 anni nel lago: festeggiava la promozione dopo la terza media

TORINO - Nulla da fare per il ragazzo di 15 anni che ieri pomeriggio ha avuto un malore mentre faceva il bagno nel Lago Grande di Avigliana, alle porte di Torino Il giovane, un profugo del Ghana ospite di un centro d'accoglienza di Salbertrand, in Valle Susa, era andato al lago per festeggiare l'esame di Terza Media. Rianimato dal 118, il 15enne è stato trasportato all'ospedale di Rivoli, dove è deceduto. Sull'accaduto indagano i carabinieri.