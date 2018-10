Il calvario di Annapaola dopo un intervento estetico: «Ragazze, amatevi come siete»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Pronta per il viaggio verso la mia». Queste le parole scritte sulla propria pagina Instagram da. Il 7 giugno 2018 Annapaola, trentenne di Padova, è partita in America per sottoporsi all'operazione che le avrebbe «ridato la vita». La giovane ha voluto documentare sui social il suo percorso verso la guarigione e l'incubo dellainiziata quando si è sottoposta, appena ventenne, a un. La malattia di Annapaola si chiama "breast implant illness", conosciuta anche come la "malattia delle protesi mammarie".Annapaola aveva 22 anni quando ha deciso di rifarsi il seno: lavorava nel mondo della moda e studiava a Milano all'università. Dopo l'intervento Annapaola ha iniziato a sentirsi male: «Avevo le gambe gonfie e bollenti», questi i suoi primi sintomi. Poi la situazione è precipitata: sono seguiti il gonfiore alla bocca, alla mandibola, alla lingua, le intolleranze alimentari, un dimagrimento drastico, e diversi shock anafilattici. «Dal 2011 a giugno 2018 ho avuto quasi 70 ingressi in pronto soccorso e due ricoveri. Un calvario che non auguro a nessuno. I medici qui in Italia non capivano cosa avessi. Perché avevo esami perfetti, ero solo anemica, un fattore comune nelle donne che hanno questa malattia oscura».Dopo tre mesi a letto Annapaola ha contattato su Instagram Crystal Harris Hefner, moglie del fondatore di Playboy, colpita anche lei della breast implant illness. La donna le ha consigliato di rivolgersi alla dottoressa Feng, in Ohio. Ecco perché il viaggio in America il 7 giugno 2018 e il post: "Verso la mia salvezza". «Mi sono operata lo scorso giugno e qui è iniziata la mia rinascita. Sto bene, ho ricominciato a uscire, a mangiare, a fare yoga. Certo ho dei momenti in cui mi sento più stanca e prendo tre bloccanti dell’istamina al giorno, ma ho ripreso finalmente a vivere. Il mio è stato un vero e proprio avvelenamento e ora che sto smaltendo la tossicità il mio obiettivo è informare le donne su questa malattia sconosciuta in Italia e lanciare il messaggio di amarsi per come si è. Siamo una macchina perfetta, non va toccata».