Anna, uccisa a 30 anni in un negozio: caccia all'ex, è fuggito dopo l'omicidio

Una ragazza di 30 anni, Anna Borsa, è stata uccisa questa mattina nel salernitano a Pontecagnano Faiano, da un uomo, all'interno di un negozio in via Tevere. I carabinieri stanno dando la caccia al suo ex, anche con l'ausilio di un elicottero che sta sorvolando l'area a bassa quota. Dopo l'omicidio, l'uomo è fuggito. I militari lo stanno cercando.

Lutto cittadino a Pontecagnano Faiano

«Pontecagnano Faiano si prepara ad osservare il lutto cittadino annullando ogni evento in programma», ha annunciato su Facebook il sindaco del comune salernitano, Giuseppe Lanzara, appresa la notizia della morte della trentenne «che ha perso la vita - sottolinea il primo cittadino - a causa di un tragico omicidio». «La città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia. Come Comune - ha aggiunto Lanzara all'Ansa - ci costituiremo parte civile. Al momento i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e stanno cercando l'ex della povera Anna, vittima dell'ennesimo femminicidio. Siamo addolorati. Si tratta di una notizia che sconvolge la nostra comunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA