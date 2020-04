Angelica ha i sintomi del covid da un mese: «Nessuno mi fa un tampone, hanno perso la mia cartella»

Da un mese manifesta i sintomi del coronavirus ma nessuno le fa un tampone e scopre che la sua pratica è stata persa. Angelica Massafra è una ballerina di burlesque, nota per le sue performance e meglio conosciuta come Albadoro Gala che da circa un mese accusa febbre, difficoltà respiratoria, dolori alle ossa.

«Mi trovo in un limbo e non so cosa fare. Nessuno si prende la responsabilità quello che dobbiamo fare noi che siamo in casa in questa situazione. Nessuno si prende la responsabilità di dirmi puoi uscire o di dirmi no resisti resta a casa, perché tra un po' ti veniamo a fare il tampone». Ora non sa a chi rivolgersi e non sa che iter seguire. Dal 23 marzo ha iniziato ad avere i primi sintomi, ha seguito tutte le direttive ed è stata segnalata dal suo medico di famiglia, ma ora tutto si è perso.

