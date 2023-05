Angèle, il coming out della cantante: «Sono pansessuale, il mio amare trascende la nozione di genere»

«Pansessuale». Né etero, né omo. La cantante belga Angèle affida a France 2 il "coming out" sul suo orientamento sessuale.

«Direi che sono pansessuale - ha raccontato all'emittente la 27enne - È una sfumatura: posso innamorarmi di un ragazzo, di una ragazza, di una persona non binaria, di una persona transgender. Non è una scelta, non scelgo di innamorarmi».

Quand Angèle tombe amoureuse, c’est d’une personne, pas d’un genre. ❤️



Retrouvez son entretien touchant avec les journalistes du Papotin, en streaming sur https://t.co/HyM2Kw2tWN 👉 https://t.co/vewjjIa3Qg #LesRencontresDuPapotin pic.twitter.com/Z2DQcmQ3JL — france.tv (@francetv) May 20, 2023

Angèle e il coming out

Già neI 2019 fu "costretta" a parlare del suo orientamento sessuale quando furono pubblicate le foto che la ritraevano in compagnia della sua compagna dell'epoca, l'attrice Marie Papillon.

Rese pubblica la sua bisessualità annuncindolo sul suo account Instagram. Quindi l'ulitmo passo.

Ospite dei Rencontres du Papotin, programma gestito da giornalisti con disturbi dello spettro autistico, la performer e compositrice è stata interrogata sulle sue relazioni sentimentali e proprio sulla sua bisessualità. E lei ha sottolineato che in realtà «trascende completamente la nozione di genere». Pansessualità, infatti, è definita l'attrazione, sessuale o affettiva, per un individuo, indipendentemente dal genere. Angèle non è la prima star della musica a parlare della sua pansessualità: una su tutte Miley Cyrus.

Il racconto

«Trovo importante parlarne», dice Angèle. «Il sentimento dell'amore, sentire le cose, avere le farfalle nello stomaco: per me ragazza o ragazzo è la stessa cosa», ha confidato. È stata anche interpellato sul motivo per cui abbia nascosto il suo orientamento sessuale per così tanto tempo: «Non lo sapevo subito. Tra quello che sentiamo e quello che ammettiamo a noi stessi, possono passare anni. Ho aspettato fino a 23 anni per ammettere a me stessa che ero davvero innamorata di una ragazza».