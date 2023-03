Turista italiana muore in vacanza alle Canarie investita da un'auto: la vittima è una donna pugliese

Era in vacanza con la famiglia, quando in seguito a un incidente ha sbattuto la testa ed è morta poco dopo. Ha perso la vita così, Angela Ripoli, 71 anni, barese in vacanza a Tenerife, nelle Isole Canarie. Si trovava in una zona affollata, domenica 12 marzo, quando è stata investita da un'auto.

Troppo grave il trauma cranico, tanto che dopo poche ore nell'ospedale universitario della zona, la donna è morta. Lascia un marito e un figlio, che erano con lei in vacanza al momento della tragedia. I funerali della donna si sono tenuti ieri mattina a Bari, dopo le operazioni di rientro in Italia della salma, seguite dal Consolato italiano.