Angela muore a 34 anni lottava contro il tumore da quando ne aveva 17

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BREDA DI PIAVE - Angela ha lottato per 17 anni contro quel maledetto tumore, ma sabato notte ha dovuto alzare bandiera bianca. Non si è mai arresa, combattendo con determinazione fino alla fine, con tutte le sue forze, contro un male incurabile che non le ha dato tregua negli ultimi 17 anni della sua travagliata e troppo breve esistenza. Ma si sono rivelate inutili le terapie, la delicatissima operazione a cui si era sottoposta, e i cicli chemioterapici: dopo molte cadute e altrettante risalite per, 34 anni, è arrivata la fine, il capolinea. Per tutti coloro che l'hanno conosciuta un appellativo è senza dubbio il più calzante: guerriera. Il cuore di Angela, di Vacil di Breda, si è fermato nella casa in cui ha vissuto, per tanti anni, con i suoi cari.