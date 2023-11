Andrea Iovino, come è morto l'attore di Pinocchio? La sorella svela le cause

Dopo i funerali di Andrea Iovino, l'attore napoletano di "Pinocchio" e "Made in Sud" scomparso a soli 38 anni, la sorella Antonietta ha voluto fare chiarezza sulla cause del decesso. Al "Corriere del Mezzogiorno", infatti, ha raccontato che l'attore aveva un tumore, diagnosticato pochi giorni prima della nascita della sua quarta figlia, avvenuta un anno fa.

La sorella Antonietta: «Era un grande attore e un grande uomo»

Queste le parole di Antonietta: «In questi mesi, lui ha dato coraggio a noi e, nonostante non stesse bene, ha voluto partecipare allo spettacolo 'Masaniello Revolution' con Sal Da Vinci. L'ultimo gesto che ha fatto è stato quello di alzare il pollice, ci ha salutato così. Inneggiando alla forza. Questo era Andrea: un grande attore ma, soprattutto, un grande uomo».

Antonietta, poi, ha raccontato qualche aneddoto: «Andrea era il primogenito, ma fui io a trascinarlo in questo mondo, coinvolgendo anche Giovanni, il terzo fratello.

La carriera di Andrea Iovino

Si è fatto da solo, per anni ha lavorato in una compagnia di animazione, la Hollywood Animation, con loro portava allegria nei villaggi e tanti turisti ritornavano perché c'era lui. Poi fece i primi provini che andarono bene. Conquistava tutti con la sua bravura».

Nato a Nola, in provincia di Napoli, Andrea Iovino ha scoperto la sua passione per il teatro frequentando il liceo Carducci. Nel 2005 ha iniziato la sua carriera artistica nella scena napoletana, entrando a far parte della compagnia teatrale della sua città, guidata dal regista e scrittore Salvatore Esposito Pipariello. «Non servono parole, solo il ricordo di quello che hai vissuto. Ti siamo grati per quello che ci hai regalato: semplicità, amicizia, risate, talento e gioia», ha scritto su Facebook Antonio Esposito, figlio del fondatore.

Tra le sue ultime opere teatrali, quella di "Masaniello Revolution", portata sul palco nel 2022 al teatro Augusteo di Napoli, accanto al cantautore Sal Da Vinci. “Ciao Andrea, riposa in pace”, lo ha salutato il suo collega e amico sui social.