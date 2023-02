Andrea Diprè, come sta: «Sono schiavo della cocaina». L'appello sui social e la disintossicazione

Andrea Diprè ha deciso di dire basta alla droga. Sui social spunta un video in cui annuncia di essere schiavo della cocaina e un noto influencer chiamato «Er Brasiliano», ha deciso di aiutarlo a disintossicarsi. Una richiesta di aiuto disperata, quella di Diprè, in cui cerca una mano per uscire dalla dipendenza dalla droga.

«Ascoltatemi vi prego»

«Cari amici follower, sono l’avvocato Andrea Diprè… sapete, faccio uso di cocaina. Non riesco più a sopportare questa situazione», ha esordito nel video che si trova sulla pagina Instagram «videotecadipreista». In molti si chiedono se sia un'altra trovata dell'avvocato divenuto famoso per i video su YouTube, visto che il video non è stato condiviso sulla sua pagina social ufficiale, che conta molti più follower e seguaci.

L'appello social

L’appello, lanciato sui social, comunque, continua con tono accorato: «È una dipendenza che non riesco più a superare. A domare. Tra l’altro, a causa di questo, sono stato arrestato in Germania. Ho avuto una prima esplosione di popolarità con le mie interviste, come ‘Diprè per il sociale’ su YouTube, e il mio canale officiale, che conteneva tutte queste interviste storiche con personaggi famosissimi, è stato chiuso a causa di video pubblicati sotto l’effetto di sostanze. Di cocaina. Dopo questa chiusura, nel novembre dell’anno scorso, mi è caduto il mondo addosso. Purtroppo sono schiavo della cocaina. Chiedo aiuto. Non posso andare avanti in questo modo, per cui aiutatemi. Grazie». E il suo appello non è caduto nel vuoto.

L'aiuto di Er Brasiliano

Il noto influencer conosciuto con il soprannome «Er Brasiliano», all’anagrafe Massimiliano Minnocci, ha iniziato una battaglia, tutta documentata sui social, per aiutare l’amico Andrea Diprè a uscire dal tunnel della cocaina. Nelle storie dell'influencer spuntano i primi video della battaglia alla droga dei due protagonisti. «Io sono convinto di quello che sto facendo - ha raccontato Er Brasiliano - perché Andrea è il primo di una lunga serie di persone che voglio incontrare e aiutare in giro per il mondo. Sono pronto. Adesso iniziamo con Andrea. Abbiamo vissuto insieme qualche ora, direi che ha grandissime potenzialità, soltanto che ha un problema molto molto grande e in questo momento è in via di evoluzione. La cocaina si evolve dentro di noi e per quanto riguarda Andrea ha occupato gran parte del corpo e della mente. Purtroppo». L'idea del romano era quella di portare Diprè in comunità, ma non è così semplice. «Andrea è venuto in albergo - ha fatto sapere ai follower il Brasiliano dalla sua stanza di hotel a Praga - e c’è stato un piccolo battibecco perché ha detto che non ci vuole andare in comunità, ora sto andando a casa sua e non so cosa troverò perché non so se ha la cocaina con sé oppure no».

Chi è Andrea Diprè

Andrea Diprè, 48 anni, alle spalle un matrimonio annullato con Sara Tommasi e continua a farsi definirsi avvocato, ma in molti dubitano del fatto che lo sia ancora. Star del web, avvocato, ex marito di Sara Tommasi. Andrea Diprè è stato senza ombra di dubbio uno dei personaggi più discussi degli ultimi anni, uno showman eletto da più parti il re del trash, venuto fuori un po’ per caso. Il suo nome inizia a farsi strada a suon di video su YouTube e apparizioni in televisioni locali. Andrea Diprè entra nel mondo del web grazie a un video insieme a Osvaldo Paniccia, artista che ha dato all’uomo un’enorme risonanza.



Quella famosa intervista ha letteralmente fatto impazzire il web e dato il via a un trend che ha spopolato su YouTube in quegli anni. Alla corte di Andrea Diprè si sono susseguiti diversi personaggi diventati virali sul web, dal rapper Bello Figo fino ai più stravaganti personaggi pescati in giro. interviste che hanno generato milioni di visite e messo in luce Andrea Diprè. Diprè sembra che sia effettivamente laureato in giurisprudenza, ma non eserciterebbe più come avvocato, perché radiato dall'albo, secondo qualcuno, ma le informazioni al riguardo sono confuse. Stessa sorte toccata alla sua carriera da giornalista, perché Diprè era iscritto all’albo del Trentino come giornalista, ma come ha raccontato lui stesso è stato radiato per aver violato la Carta di Treviso sulla tutela dei minori dopo aver intervistato una bambina.