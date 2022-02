Il virologo Crisanti compra una villa del '600 per quasi 2 milioni di euro: «Ospiteremo eventi»

Il virologo Andrea Crisanti ha comprato una villa del Seicento, Villa Priuli Custoza, a val Viona, nel vicentino: la residenza, attribuita a Vincenzo Scamozzi, è stata acquistata dalla famiglia Lazzarini per una cifra inferiore ai due milioni di euro: ha un parco di 1,2 ettari.

Crisanti ha in mente di ristemare l'immobile con tutti i lavori del caso e trasformarlo in un centro per ospitare scuole ed eventi multimediali di carattere scientifico e culturale. A riportare oggi la notizia è il Corriere del Veneto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA