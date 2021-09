Andrea Costa morto alle Canarie: è stato picchiato e legato in casa, poi il cadavere carbonizzato. Arrestato il coinquilino

Era arrivato a Gran Canaria, in Spagna, nel 2020, seguito poco dopo anche dalla moglie Stefania. Andrea Costa, 42enne originario di Cuneo, ex operaio metalmeccanico che lavorava per la Michelin, è stato picchiato, legato e lasciato morire in casa. Il corpo è stato poi caricato sulla sua auto alla quale è stato dato fuoco. Gli episodi risalgono allo scorso 11 settembre e la notizia, dopo la pubblicazione su alcune testate web spagnole è stata confermata anche nella frazione cuneese dove Costa aveva vissuto fino a un anno fa. Sull'isola di Gran Canaria Andrea aveva gestito fino ad oggi un cannabis club. Per l'uccisione è stato arrestato il coinquilino, già noto alle forze dell'ordine.

APPROFONDIMENTI SPAGNA Igor il russo giudicato colpevole di tre omicidi: dopo... CENTROAMERICA Italiano ucciso in Costa Rica per una rapina: «Un giramondo,... IL CASO Giovane italiano ucciso in Spagna, chiusa la discoteca del pestaggio L'OMICIDIO Italiano pestato a morte in Spagna, spunta un video choc: calci e...

La mujer de Andrea Costa, el italiano que fue asesinado en Sardina del Sur, cree que las «malas amistades» condujeron a su marido a la muerte #GranCanaria #crimen #SardinadelSur

https://t.co/nQP0Jpdzrf — Canarias7 (@canarias7) September 17, 2021

Fermato il coinquilino

Andrea aveva lasciato l'Italia per aprire un "Cannabis club", che si chiamava "La Guaracha" e a Vecindario si era spostao con la moglie Stefania. L'attività però non ha dato i risultati che entrambi speravano, così la compagna è stata costretta a fare ritorno in Italia mentre lui era rimasto sull'isola dove riceveva dei sussidi da disoccupato ed era alla ricerca di un impiego nella ristorazione. La scorsa settimana il cadavere è stato ritrovato carbonizzato su una Lancia a Pozo Izquierdo.

Come riportano i media locali, l'uomo si era avvicinato a David José RP, conosciuto anche come «El Adoptado». I due avevano condiviso una casa per alcune settimane in via Ayagaures. È lui il principale indiziato - tanto che è stato arrestato - per la morte del 42enne di Cuneo. David José, è conosciuto alle forze dell'ordine per precedenti reati, potrebbe esser stato aiutato da una donna (anche lei arrestata) che gli avrebbe fatto da complice. Sono state fermate altre quattro persone (poi rilasciate): avrrebbero partecipato all'occultamento del cadavere.

Paolo Caprio, 40 anni, picchiato e ucciso a Bari. L'aggressore: «Guardava le nostre donne»

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, sabato scorso Andrea insieme a «El Adoptado» e agli altri quattro indagati erano a cena in un ristorante. Al momento di pagare il conto, la comitiva si dà alla fuga: tutti tranne Andrea, che resta con il proprietario infastidito da quanto stava accadendo. Le forze di polizia, giunte sul posto hanno chiesto informazioni al 42enne. Il coinquilino, vedendo la scena da lontano, ha pensato a un tradimento. Così più tardi sarebbe data una discussione tra i due, terminata poi tragicamente nell'appartamento. Lì Andrea sarebbe stato picchiato a sangue e poi abbandonato in una delle stanze: dopo la visita della madre del presunto assassino, El Adoptado domenica ha portato il cadavere nell'auto della moglie del cuneese per poi dargli fuoco.

Ultimo aggiornamento: 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA