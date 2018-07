Malore in spiaggia mentre è in vacanza, Andrea muore a 46 anni davanti alla moglie

di Monica Andolfatto

MESTRE - La moglieè stata la prima a soccorrerlo e capire che non si trattava di un malore qualsiasi. Ha iniziato subito il massaggio cardiaco mentre il personale del campeggio avvisava il 118. Ma nemmeno i tentativi di rianimazione degli operatori sanitari sono serviti: i paramedici si sono arresi dopo circa mezz'ora, quando non è rimasto altro che stilare il referto di morte naturale in seguito ad arresto cardiaco. A tradire, 46 anni, impiegato, residente a Trivignano, è stato il cuore. Quel cuore tanto generoso che si è fermato una domenica sera di quasi estate, al termine di una bella giornata al mare sulla spiaggia di Caorle, insieme alla sua amata Morena e all'adorato figlioletto di 12 anni.