Più volume ai capelli con la botox hair therapy, ecco tutti i consigli per un trattamento veramente innovativo

ANCONA - Il botox anche per le nostre chiome fluenti? Il tocco divino, un eccellente rimedio per la loro cura e ringiovanirle. Specialmente durante l’estate con il caldo, il sole e il mare a palla. Dopo le rughe del viso, tocca a sua maestà il capello. Se secchi, danneggiati o comunque spenti, la botox hair therapy vale mille e una notte. È uno dei trattamenti più innovativi che, tra l’altro, non tutti i parrucchieri hanno ancora in dotazione. Premesso questo, va preso atto che questo cocktail vola alto e salva anima e corpo garantendo una chioma sana e voluminosa. Come farlo? Bastano alcune sedute dal coiffeur di fiducia ma, con tutti i prodotti necessari, anche to home.

È veloce, sicuro, con effetti immediati e adatto a tutte le tasche. Si può applicare a tutti i tipi di capelli, in modo particolare a quelli sottili, con doppie punte e a quanti usano spesso la piastra e i ferri. Tra l’altro, il botox lo si può mettere su tutta la chioma o solo sulle punte. I risultati del trattamento sono subito visibili e il bello è che lo si può fare sia in negozio sia a casa. Il funzionamento è super lineare: prima si opta per un lavaggio con uno shampoo alcalino che elimina le impurità, si prosegue tamponando in modo delicato i capelli per togliere il bagnato, si procede applicando il prodotto che è una specie di crema per capelli, ricca di vitamine, la D e la B6 proteine e amminoacidi, che ristruttura dall’interno. Il composto viene così applicato ciocca per ciocca; dopo aver massaggiato il prodotto, si lascia in posa per 30 minuti. Quindi, si risciacquano i capelli con acqua fredda e si passa all’asciugatura, talora ultimata con una piastra che fissa e penetra ancora di più il botox.

Botox e cheratina: due soluzioni per la chioma molto diverse. Il botox è un trattamento ristrutturante che, grazie ad un insieme di principi attivi aiuta a rimpolpare dando volume; la cheratina invece ha un’azione liscia e anticrespo. Insomma, il giorno e la notte anche se uniti dalla stessa passione. Quanto all’effetto, è già visibile dalla prima seduta o comunque dalla prima applicazione. Per potenziarne l’efficacia, però, sarebbe meglio applicare il prodotto una volta a settimana, se lo si fa da sé a casa, o almeno una volta al mese dal parrucchiere. La durata, che varia a seconda del tipo di capello, si attesta in genere tra i 2 o 3 mesi.

Il costo è diverso a seconda del negozio, naturalmente ma, in genere, si aggira sui 25 euro a seduta, 50 al massimo. È chiaro che se si decide di fare da sé, il costo è inferiore: tra shampoo e soluzione spray, si può spendere fino ad un massimo di 25 euro e si avanti per almeno 3 o 4 settimane. Per il primo trattamento, comunque, sarebbe preferibile optare per la seduta dal coiffeur: una mano esperta, in occasioni come questa, è decisiva per l’efficacia del risultato finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA