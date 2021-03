Lotta ai tumori, la battaglia anche a tavola con i cibi giusti. Ecco i consigli del medico Claudia Venturini dell'Inrca di Ancona

ANCONA -Noi siamo quello che mangiamo. Tutto vero: la nutrizione riveste un ruolo fondamentale sulla qualità della vita, del nostro corpo e della nostra mente. Tanto più in un malato oncologico. «In queste persone, però, lo stato nutrizionale può essere compromesso dal momento che l’assunzione di cibo, spesso e per varie ragioni, può risultare problematica», avverte Claudia Venturini, medico chirurgo, specialista in Scienza dell’alimentazione presso il Centro di Nutrizione clinica dell’Inrca di Ancona. Il motivo? È la malattia in sé che «può determinare, a seconda della fase, deficit di nutrienti essenziali», spiega il medico.

I dettagli. Proprio questi deficit, chiarisce Venturini, «possono portare ad un quadro generale di malnutrizione. Una condizione che, a sua volta, è una malattia nelle malattia». Dunque, in oncologia, il problema della malnutrizione è davvero serio. «È presente alla prima visita nel 52% dei pazienti – sottolinea il medico - specialmente nei pazienti con cancro allo stomaco, al pancreas e all’esofago. Ma anche alla testa e al collo, al polmone e al colon retto. Spesso, tra l’altro, non viene riconosciuta in tempo e, quindi, non viene curata nel giusto modo». Oggi, invece, il cancro «si vince anche a tavola». Postilla significativa: «La malnutrizione non sempre implica la perdita del peso ma può riguardare anche un obeso e deriva in gran parte dal tumore e anche dalle cure. Va poi evidenziato che la chemioterapia e la radioterapia non colpiscono solo le cellule tumorali ma anche quelle sane come dimostrano, per esempio, la caduta dei capelli e la perdita dell’appetito. Mangiare nel modo adeguato, dunque, consente di affrontare il tumore con i migliori risultati». La selezione degli alimenti, infatti, influisce su come fronteggiare la malattia, sugli effetti collaterali delle cure e anche sulla ricomparsa stessa del cancro. Venturini fa il punto: «Molte forme di cancro si associano a perdita di peso che riguarda circa il 40% dei pazienti al momento della diagnosi. Questo fenomeno è determinato da vari fattori e cioè la produzione di sostanze chimiche ad opera delle cellule tumorali, da nausea vomito, stipsi, diarrea e perdita di appetito ma anche dal cattivo assorbimento delle sostanze nutritive, specialmente in conseguenza di interventi chirurgici di rimozione di tratti gastroenterici o agli effetti collaterali di radio e chemioterapia. Infine, tutto questo si lega anche alla difficoltà di masticazione, deglutizione o di percezione dei sapori nonchè alla riduzione stessa dell’appetito».

Ecco una serie di spunti utili per i malati oncologici, tratti, ricorda Venturini, da un manuale pubblicato dall’American Cancer Society per contrastare gli effetti collaterali delle terapie più comuni. Nausea e vomito: «Spuntino: è la parola d’ordine spezzando i tre pasti principali in sei-otto snack al giorno. No a piatti pesanti ma cibi secchi, freschi, assumere solo piccoli sorsi di liquidi durante i pasti e bere invece acqua e tisane lontano dai pasti. E’ importante anche tenersi attivi il più possibile». Contro la stipsi, ecco cibi ricchi di fibre come cereali integrali, verdura e frutta con al buccia. Contro la diarrea, meglio bere lontano dai pasti e mangiare poco e spesso durante la giornata: sono utili alimenti ricchi di potassio e sodio come banane e mele. Per la spossatezza, il suggerimento migliore è quello di puntare su frutta secca, cibi integrali, legumi, fibre con un po’ di olio extravergine di oliva. Quanto ai fastidi in bocca, è importante evitare cibi che richiedono una masticazione faticosa come quelli più asciutti mentre possono dare sollievo i ghiaccioli alla frutta. Se il disturbo è accompagnato da piccole ulcere sulla mucosa orale, meglio evitare tutto ciò che è salato o speziato. Talora, infine, le cure possono provocare un sapore cattivo in bocca: sorseggiare acqua con qualche goccia di limone può risolvere il problema.

