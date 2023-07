Scent Game, Inner Circle Ancona educa alla gentilezza i cani ed i loro padroni

ANCONA - Domani alle ore 9 presso i Centri Cinofili Anconetani “La Cuccia e Good Dog” in via Ascoli Piceno , 163 a Ancona, si svolgerò la Gara di Scent Game alla fine del Corso di formazione “Educare alla gentilezza con lo Scent Game”. Si tratta di un Service dell’Inner Wheel Club di Ancona-Riviera del Conero finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile.

Il progetto “Educare alla gentilezza con lo Scent Game”, realizzato da Inner Circle Ancona - Riviera del Conero, ha coinvolto un gruppo eterogeneo di 15 partecipanti( composto da insegnanti di ogni ordine di scuola, genitori , bambini della scuola primaria, studenti della scuola media superiore, studenti universitari e operatori sanitari come medici psicologi e infermieri), in un percorso di addestramento allo Scent Game , uno sport che uomo e cane possono fare insieme e che si avvale delle grandi capacità olfattive del cane, seguito da momenti di riflessione sugli aspetti psicologici correlati all’esperienza fatta, con lo scopo di acquisire tecniche comunicative atte a trasmettere nelle rispettive strutture di appartenenza, sia scolastiche che sanitarie, la cultura della gentilezza.

Lo Scent Game nasce nel 2012 da un’idea del Dott. Aldo Violet e consiste nel riconoscimento degli odori di diverse sostanze e nella ricerca delle stesse all’interno di sequenze di scatole o di ambienti.

Finalità

a) Favorire una cultura del rispetto; b) Prevenire i comportamenti violenti, come la violenza verbale oltre che fisica, la violenza maschile sulle donne, gli atti di bullismo, il cyber bullismo; c) Prevenire il Burn out nelle helping professions (professioni d’aiuto come quella degli operatori socio-sanitari, medico, infermiere e socio-educativi, insegnante, assistente sociale, educatore); d) Riflettere sul rapporto tra l’uomo, la natura e le altre specie viventi per interrogarsi sui concetti di identità e diversità, giustizia e discriminazione.

Obiettivi Specifici

a) Addestrare ad una competenza comunicativa che adotta gesti di gentilezza e parole gentili; b) Sperimentare forme diverse di conversazioni felici che sono quelle della comunicazione non violenta, delle carezze positive, dell’altruismo, della generosità, dell’empatia. Chi è gentile infatti mette in atto quella competenza comunicativa che si basa soprattutto sull’empatia, che è quella capacità di immedesimarsi in un’altra persona fino a coglierne i pensieri e gli stati d’animo. Un indicatore della salute mentale sta proprio nella “ capacità di un individuo di entrare in maniera accurata nei pensieri, nei sentimenti, nelle speranze e nelle paure di un’altra persona; e anche di concedere a un’altra persona di fare la stessa cosa con lui.” come sosteneva Winnicot (1970).

Metodo di lavoro

E’ stato proposto un vero e proprio “addestramento sul campo” in cui ciascun partecipante, con il proprio cane, ha seguito un percorso di addestramento allo Scent Game.

Durante l’addestramento i partecipanti si sono confrontati con diverse dinamiche relazionali: come la competizione, l’accettazione dei propri limiti, la scoperta di nuove risorse, l’accettazione delle diversità, la capacità di ascolto, il rispetto dello spazio occupato da ciascuno. Come tradurre l’esperienza della pratica dello Scent Game sul piano delle relazioni umane? E perché abbiamo scelto lo Scent Game come strumento per imparare a praticare e promuovere la gentilezza? Gli obiettivi che si possono raggiungere praticando lo Scent Game riguardano la possibilità di acquisire competenze comunicative interspecifiche (quelle dei rapporti tra specie biologiche diverse, come tra uomo e mondo animale, qui tra uomo e cane) e intraspecifiche ( quelle dei rapporti fra individui di una stessa specie) come l’accettazione della diversità, l’esperienza di sentirsi vincenti nella misura in cui vincere non consiste nell’arrivare primi in una gara, ma nel raggiungere gli obiettivi che ciascuno si prefigge, la possibilità di usare linguaggi diversi e soprattutto poter sperimentare sentimenti importanti nei confronti degli altri come il rispetto, l’altruismo, la generosità e l ’empatia. Nello sport dello Scent Game sono fondamentali due dimensioni: la necessità di ricorrere all’ educazione dolce del cane e l’utilizzo del rinforzo positivo. In sostanza si tratta di ricorrere soprattutto ai riconoscimenti positivi, alle carezze. Da un punto di vista educativo, per crescere bene, il bambino deve ricevere riconoscimenti positivi, deve avere anche la “carezza”, non deve avere solo le vitamine (questo l’aveva capito benissimo Renè Spitz, studiando la solitudine del neonato). La carezza apre al mondo, perché tramite la carezza si sperimenta proprio l’affetto e la sicurezza della condizione umana. Il metodo attivo, sia nel percorso di educazione cinofila, che nella fasi di riflessione sugli aspetti psicologici, ha privilegiato dunque un apprendimento per esperienza diretta nell’acquisizione di tecniche di comunicazione gentile. 6.Tempi Il percorso di addestramento e di formazione , si è svolto a partire dal mese di aprile 2023 e si è concluso a luglio 2023 per un totale di 14 incontri di due ore ciascuno.