ANCONA - Sfila il bancomat dalla borsa di un’anziana che sta facendo spesa e lo alleggerisce di circa 2mila euro, tra prelievi e spese pazze. Nel bottino finisce anche un iPhone di ultima generazione. La ladra è stata individuata e denunciata dai carabinieri della stazione di Collemarino dopo la denuncia sporta dalla vittima, una 80enne anconetana. Stava facendo spesa al supermercato quando la malvivente le ha frugato nella borsa, portandole via il bancomat.

Le accuse



La donna denunciata, una 40enne bulgara senza fissa dimora, deve rispondere di furto con destrezza e utilizzo indebito di carta di credito. A tradirla sono state le telecamere degli esercizi commerciali e della banca dove ha utilizzato il bancomat rubato all’anziana. Il furto si è verificato in un ipermercato i primi giorni di dicembre.

L’anziana vittima stava girovagando tra le corsie del negozio per fare spesa. A un certo punto, stando a quanto è stato possibile ricostruire grazie alle telecamere dell’attività commerciale, le si è avvicinata la 40enne. Ha atteso che l’anziana si distraesse per un momento, tanto era intenta a scegliere i prodotti, per colpire e fare centro. Ha infilato le mani all’interno della borsa e le così sfilato in bancomat.



La fuga



Tanto argutamente si era avvicinata alla persona presa di mira, tanto si è data alla fuga in maniera repentina. Cosa fare con la carta rubata? Le spese a scrocco. Stando all’impostazione accusatoria, la ladra avrebbe prelevato allo sportello automatico circa 300 euro, per poi dirigersi in un megastore di elettronica per comprare un iPhone. La denuncia della vecchina derubata è stata sporta alla stazione dei carabinieri di Collemarino. Hanno subito acquisito le immagini del negozio dove era avvenuto il furto e ricostruito i movimenti bancari associati alla carta di proprietà dell’80enne. Tutti gli elementi raccolti hanno fatto stringere il cerchio attorno alla 40enne bulgara.