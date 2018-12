L'Amica Geniale, 17enne sale sul tetto di un capannone e precipita da 10 metri

Un diciassettenne di Caserta è in prognosi riservata dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale alto 10 metri. Il ragazzo era salito sul tetto di un capannone industriale in disuso, ma è caduto vicino ad un altro stabilimento dismesso dell'ex Saint Gobain, periferia sud del capoluogo, a non molta distanza da un'altra fabbrica dismessa dove è stato allestito il set della serie "". Il minore era in compagnia di un amico quando, secondo il racconto fatto da quest'ultimo alla Polizia di Stato, è salito sul tetto, si è sporto ed è caduto. L'amico testimone, che è rimasto a terra, ha chiamato subito il 118, che ha inviato un'ambulanza che ha soccorso il 17enne ferito portandolo all'azienda ospedaliera di Caserta.