«Quanto serve per la nuova ambulanza?». Fa un assegno da 50 mila euro alla Cri locale

assegno da 50mila euro per aiutare a comprare un'ambulanza nuova di zecca. E' il bellissimo gesto della signora Derio una cittadina di Loano (Savona) che ha sorpreso gli stessi volontari dalla Facebook. Unper aiutare a comprare un'nuova di zecca. E' il bellissimo gesto della signora Derio una cittadina di(Savona) che ha sorpreso gli stessi volontari dalla Croce Rossa loanese che hanno raccontato tutta la vicenda su

Ecco cosa scrivono i volontari della Croce Rossa di Loano in Liguria nel post:

E' ancora incredula la Croce Rossa di Loano, quando ieri mattina la Signora Derio, cittadina loanese, si è presentata in sede, "armata" di articoli di giornale riguardanti gli ultimi avvenimenti accaduti al nostro comitato, chiedendo quanto costasse un'ambulanza, ( prezzo che varia tra gli ottantamila e novantamila euro per un mezzo finito e allestito) e per informarsi su quanto era stato raccolto fino ad oggi per poi uscire , andare in banca e vedere quanto potesse donare, lasciando la squadra in servizio un po' sgomenta. La gentil Signora si è presentata nuovamente poco dopo con un assegno di cinquantamila euro (50.000,00). Tutto ci saremmo aspettati, ma non una cifra del genere. La Signora Derio, che ha visto gli articoli sui giornali ha voluto aiutare la Nostra associazione che gli è stata vicina in passato, e spera che il suo gesto, alla luce del sole, possa invogliare altre persone a donare. Per questo, a nome del Presidente, Carlo Tironi, di tutto il Consiglio Direttivo, dei Dipendenti e dei Volontari e dalla intera associazione, i più grandi e sentiti ringraziamenti alla Signora Derio, per il suo bellissimo gesto, e cogliamo l'occasione per ringraziare anche tutti coloro che hanno contribuito donando sul conto dedicato all'acquisto di una nuova ambulanza IBAN IT57G0311149430000000000209. Vogliamo ricordare che è possibile anche donare qualcosa di altrettanto prezioso: il proprio tempo. Basta recarsi presso il Comitato ed informarsi per poter accedere ai corsi per diventare Volontario. Sara Canepa Vice Presidente Cri Loano

I volontari della Croce Rossa di Loano che hanno risposto alla telefonata della donna le hanno spiegato che un'ambulanza costa mediamente tra gli 80 e i 90mila euro, dipende tutto dall'allestimento interno. Lei ha verificato in banca quanto le fosse possibile donare ed è tornata con un assegno da 50 mila euro. "Siamo ancora increduli - è il commento della vicepresidente Sara Canepa - la donna ha voluto aiutare la nostra associazione che gli è stata vicina in passato".

