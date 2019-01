Strada innevata blocca ambulanza, anziana muore di infarto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ambulanza resta bloccata dalla neve e una novantenne muore per una crisi cardiaca. E' successo a Butera, vicino a Caltanissetta, in Sicilia.Una pensionata di 90 anni è morta per infarto su un'ambulanza del 118, rimasta bloccata dal ghiaccio e dalla neve, sulla strada provinciale durante il tragitto verso l'ospedale «Vittorio Emanuele» di Gela.L'anziana era stata già sottoposta a massaggio cardiaco per un primo malore. Quando un tratto di strada ghiacciata ha costretto l'autista dell'ambulanza a fermarsi per montare le catene nelle ruote sarebbe sopravvenuta una seconda crisi cardiaca.