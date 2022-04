Amazon, super offerte di primavera su migliaia di prodotti: c'è tempo fino al 13 aprile

Puntuale come ogni primavera, anche quest'anno Amazon propone una selezione di tantissimi prodotti che si potranno a acquistare a prezzi scontati, sulla piattaforma di e-commerce più cliccata al mondo. Le offerte di primavera di casa Amazon, hanno un periodo limitato, per cui bisogna affrettarsi per non lasciarsi scappare quel televisore che volevamo acquistare da tempo, oppure quelle scarpe da running, o quel particolare modello di smartwatch. Insomme, come sempre, sono migliaia i prodotti tra cui scegliere e per le offerte di primavera Amazon, c'è tempo fino al 13 aprile, ultimo giorno incluso nel periodo promozionale di primavera. Per accedere agli sconti, è facile, è sufficiente avere un’iscrizione ad Amazon.

Tornano le Offerte di Primaversa su Amazon: scopri migliaia di prodotti a prezzo scontato

Iniziamo dal televisore.

Che ne dite di un 32 pollici con audio di qualità di Hisense? Il modello esatto è Hisense 32A4FG, smart tv con controlli vocali Alexa, risoluzione da 1366 x 768 pixel, contenuta nelle dimensioni per chi non ha molto spazio, ha il decoder di nuova generazione, quindi perfetta per il nuovo standard DVB-T2 per il digitale terrestre, ha ovviamente la connessione Internet Wi-Fi per vedere film e tv Amazon Prime Video o tutte le altre piattaforme. Il vero punto di forza è l’audio, visto che può vantare un impianto da 12W, compatibile con lo standard DTS:X. Super prezzo su Amazon a 199 euro.

Da abbinare ad un nuovo tv, magari sono utile delle ottime cuffie per ascoltare film e serie in modo ancora più diretto e senza disturbare chi dorme, oppure per ascoltare musica con una qualità sonora superiore. Ecco allora le cuffie dotate della funzione di cancellazione del rumore, del brand Soundcore, tra quelle con il miglior rapporto qualità prezzo. Il modello Life Q30 costa solitamente 80 euro, ma in questi giorni di offerte di primavera, Amazon le propone in vendita a 60 euro.

Si avvicina la Pasqua ed il detto popolare prevede un intenso periodo di pulizie domestiche. Ma scherzi a parte, cosa c'è di più utile di un bell'aspirapolvere robot, che ci toglie la noiosa incombenza di passarlo quando se ne ha zero voglia. Ma c'è di più perché Ecovacs T9 AIVI è dotato anche di una preziosa fotocamera che consente non solo di riconoscere gli oggetti più piccoli, ma anche di sorvegliare casa, quando siamo assenti. La potente aspirazione unita alle spazzole con tecnologia AeroForce lo rendono uno dei migliori per chi ha animali o necessità di aspirare capelli lunghi., inoltre il lavaggio è affidato alla tecnologia Ozmo Pro 2.0 che consente di far vibrare il panno velocemente per una pulizia profonda. Eccolo su Amazon ad un prezzo interessante.

Si è vero andiamo verso la stagione calda, ma un bollitore in casa è ormai un must irrinunciabile. Per di più se amate l'aspetto vintage, questo bollitore KitchenAid è quello che fa per voi. Può scaldare fino a 1,25 litri di acqua in pochi secondi, e se di solito il suo prezzo di mercato sfiora i 100 euro, fino al 13 aprile su Amazon, lo potrete trovare con uno sconto convincente.

Un buon caffè fa risalire il buon umore, se fatto con il mestiere, è anche meglio. E' quello che promette la macchina per caffè Delonghi con sistema Nespresso Vertuo Line, che utilizza un nuovo sistema di erogazione basato sulla tecnologia centrifusion: con la lettura del codice a barre sulla capsula la macchina imposta automaticamente i parametri di estrazione per ogni miscela, come temperatura, quantità in tazza e velocità di rotazione della capsula .Possibilità di erogare, con un solo tasto, 5 formati in tazza differenti. Eccolo ad un prezzo molto vantaggioso su Amazon.

Che primavera è senza una bella bici per pedalare all'aria aperta, con il sole sul viso, magari faticando un po' meno grazie alla pedalata assistita? Nilox, modello E-Bike J5, è una bici elettrica con pedalata assistita, a 3 velocità da 250 W, dotata di batteria removibile Samsung con 55 km di autonomia, ruote da 26" e cambio Shimano a 6 marce. Un musta per chi vive la città, in modo sostenibile. Grande offerta su Amazon.

Perché non sfrecciare con un monopattino elettrico, con il numero 46, quello di Valentino Rossi. Velocità massima 20 km/h, angolo di salita 10%, doppio freno, elettronico e a pedale, potenza motore 250w 36v, ruote 8" frontale con camera d'aria e posteriore solida ed una portata massima di 90 kg. Da non perdere qui.



