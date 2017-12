Amazon, è tregua ma l'agitazione resta. Timori per le consegne di Natale

«Nel bene e nel male» è significativo per l'Emilia-Romagna che uno dei cervelli della logistica Amazon sia qui, «con tutti i problemi che Amazon provoca ma anche con l'aspetto grandiosamente innovativo che porta: sta trasformando il nostro commercio e quindi la nostra economia» ha detto oggi l'ex premier Romano Prodi nel corso della presentazione del rapporto 2017 dell'economia dell'Emilia-Romagna, a Bologna. Per Prodi quella della logistica «è in ogni caso una delle grandi rivoluzioni. Dobbiamo cercare di essere attivi in questa rivoluzione». Una rivoluzione che, per il professore ha una parte software e una hardware «perché i pacchetti vanno portati a casa dopo. E questo convoglia una quantità enorme di persone. È una rivoluzione. Per il bene e per il male anche con le conseguenze di trasformazione del nostro commercio tradizionale che evidentemente in molta parte soffre. È una rivoluzione fatale».

Sulle contrapposizioni tra sindacati e azienda, e in generale sui rapporto di lavoro in realtà come quella, «non sono esperto - ha aggiunto Prodi - Evidentemente come è un'innovazione nel commercio così è un'incredibile innovazione nel modo di lavorare. Non ho mai visitato questi magazzini, ho accuratamente visto i filmati. È un modo di lavorare completamente diverso da quello che noi abbiamo nelle nostre teste. Qui bisogna veramente fare riflessioni e avere colloqui e rapporti molto nuovi». «D'altra parte - ha detto poi Prodi - si pensi al primo sciopero che c'è oggi per Ryanair in Germania». Vuol dire, per il Professore, che «una di queste grandi innovazioni in Germania viene posta sotto accusa o perlomeno sotto esame».