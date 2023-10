Amazon, dal televisore allo smartphone: le migliori occasioni della Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è cominciata! Dalla mezzanotte del 10 ottobre e fino alle 23.59 dell'11 ottobre è possibile fare acquisti su Amazon a prezzi impederdibili, con sconti speciali pensati proprio per questa occasione. L'evento di 48 ore mette a disposizione dei clienti Prime moltissime offerte su prodotti di grandi marchi e di piccole e medie imprese. Smartphone, televisori, ellettrodomestici: c'è solo l'imbarazzo della scelta! Per chi non è ancora cliente Prime è possibile iscriversi e iniziare il periodo di uso gratuito su amazon.it/festaprime.

Festa delle Offerte Prime, le migliori occasioni

Tempo di acquistare un nuovo televisore? Non c'è momento migliore della Festa delle Offerte Prime! Samsung Crystal UHD UE75CU7190UXZT, smart tv da ben 75 pollici, può arrivare direttamente a casa vostra con uno scontro del 31%. Il potente processore Crystal 4K, con un sistema di Upscaling, regala all'immagine una risoluzione 4K. PurColour offre colori ottimizzati per immagini vivde e realistiche, che rendono ancora più coinvolgenti i tuoi film o programmi preferiti.

Avete sempre sognato di scattare fotografie con il vostro telefono con la qualità di una fotocamera professionale? Con Xiaomi 13 adesso è possibile. Dotato di una tripla fotocamera co-ingegnerizzata Leica, lo Xiaomi 13 offre un sistema di imaging realizzato per riprese professionali in tutti gli scenari e copre una gamma di zoom ottico da 0,6x a 3,2x.

Aspirapolvere

La fotocamera principale da 50MP offre una qualità d'immagine fenomenale e di livello professionale. L'obiettivo ultra-grandangolare ha un campo visivo di 120°, in grado di catturare splendidi paesaggi e immagini. Grazie alla Festa delle Offerte Prime può essere vostro a un prezzo mai visto prima.

Oggi nelle case non può mancare un buon aspirapolvere, magari di quelli di ultima generazione, senza filo. Rowenta RH9878 X-FORCE 11.60 assicura risultati di pulizia straordinari grazie alla spazzola motorizzata con luce a LED e setole in Nylon. Ruota fino a 180° raggiungendo la polvere e lo sporco più consistente ovunque. La tecnologia Flex permette di arrivare fino a 4 volte più lontano, anche sotto ai mobili bassi, senza doversi piegare. Inoltre, grazie all'illuminazione LED della spazzola, è facile rimuovere la polvere dalle zone nascoste. Solo in occasione della Feste delle Offerte Prime questo aspirapolvere è in vendita quasi a metà prezzo, ovvero con uno sconto del 46% sul prezzo originale.