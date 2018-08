Si conoscono su Facebook: appuntamento in hotel, ma poi lui la rapina e la picchia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Si sono conosciuti sutre mesi fa e ne nasce una: l'accordo è questo, vedersi due volte al mese in un hotel di Padova. Protagonisti un 31enne di Buja (Udine) e una 31enne di Fiesso (Venezia). Giovedì sera i due si sono trovati per l'ennesima volta e hanno passato la notte assieme in albergo, poi alle 6.30 del mattino lei ha compagnato lui in stazione a Padova.Mentre lei guidava, lui ha messo mano nella sua borsa e. Lei se n'è accorta e ne è nato un. Rintracciato poco dopo dai carabinieri, chiamati da un passante, è stato fermato in stazione e