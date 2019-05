«Sei l'amante di mio marito te la faccio pagare»: donna e figli aggrediscono la rivale

CHIOGGIA - «Rovinafamiglie, sei l’amante di mio marito, ma te la faccio pagare io». E’ stato con frasi urlate, più o meno di questo tenore, ma sicuramente più colorite, che un donna, accompagnata dai figli minorenni e da un’amica, ha aggredito, sabato mattina, la presunta rivale in un appartamento della casa del pescatore a Chioggia nel litorale veneziano.

Una rissa furibonda finita all'ospedale, dove i protagonisti sono stati medicati, come racconta Il Gazzettino.



E' successo sabato scorso a Chioggia, dove con urla e botte, in un appartamento della ex Casa del Pescatore, a Chioggia, nel quartiere Tombola una donna è stata picchiata a sangue dalla sua rivale, accompagnata dai due figli minorenni, e delle amiche. Il gruppo, capitanato dalla moglie inferocita, ha preso di mira l’amante del marito. Il piano è stato studiato nei minimi particolari. L'amante è finita in ospedale.

