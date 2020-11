Amanda Knox: «Qualsiasi cosa accada non sarà peggio dei miei 4 anni in Italia». Bufera social

«Qualunque cosa accada, i prossimi 4 anni non possono essere così male come quei quattro anni di studio all'estero che ho fatto in Italia, giusto?». A scriverlo su Twitter è Amanda Knox, che commenta così l'andamento dello spoglio per le elezioni Usa 2020 del presidente degli Stati Uniti.

Whatever happens, the next four years can't be as bad as that four-year study abroad I did in Italy, right?

— Amanda Knox (@amandaknox) November 4, 2020