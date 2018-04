Alpino evirato da brasiliana virilità persa: «Anche per colpa dei medici»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Unaconosciuta ine che lo hacon un. Trentasei anni,originario di Galatina (Lecce), ha subìto l'aggressione il 1. febbraio 2015. Sono passati tre anni e, nonostante gli interventi chirurgici di ricostruzione a cui è stato sottoposto, non ha riacquistato la sua virilità e continua a soffrire durante le minzioni. La sua ultima speranza è il chirurgo Miroslav L. Djordjevic, specializzato in ricostruzioni falloplastiche e che opera in una clinica di Belgrado. In Italia nessun altro chirurgo gli ha dato certezze sulla possibilità di riacquistare le sue piene potenzialità sessuali e di risolvere i suoi problemi urologici. «. Io ho sempre dolori e non posso avere rapporti sessuali», dichiara l'uomo.Dopo le visite a cui si è sottoposto a Torino e a Roma,. Si è rivolto alla caserma dei carabinieri di Udine Est e ha presentato unanei confronti di due. «Hanno dichiarato il falso nel loro verbale - spiega C.D., che- Quello che hanno scritto nella cartella clinica non combacia con quanto emerge dalla risonanza magnetica e quanto riscontrato dagli urologi che mi hanno visitato successivamente».