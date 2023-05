Romagna senza corrente, i generatori di corrente arrivano dal cielo. Giorgia Meloni a Ravenna: «Il governo c'è». Bonaccini: «Servono rimborsi al 100%: come per il terremoto»

«Non è il momento delle passerelle. C’è il Consiglio dei Ministri martedì, c’è tutta domani per ottimizzare i provvedimenti - ha detto il premier Giorgia Meloni, tornata anzitempo da Hiroshima, durante il suo sopralluogo a Ravenna -. Ho parlato con Bonaccini, i sindaci e la Protezione Civile per capire cosa sia prioritario. Il governo c’è e ci sono anche gli altri livelli istituzionali. Questa è una tragedia. Voglio ringraziare il Prefetto, il viceministro Bignami, il ministro Salvini, il Governo c’è, ci sono anche gli altri livelli istituzionali, c’è un livello di collaborazione che è molto prezioso». All'esterno della Prefettura di Ravenna il presidente della Regione Stefani Bonaccini ha chiarito: «Servono rimborsi al 100% per i danni subiti da famiglie, imprese e cittadini, perché c’è gente che ha perso tutto per l’acqua. E quindi come per il terremoto, avremo bisogno di rimborsi al 100% e blocco dei mutui».

I numeri

In Emilia Romagna 1.121 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso: 301 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 506 in quella di Ravenna, i territori dove permangono le maggiori criticità.

Sono 330 sono i soccorritori acquatici, 80 gli esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore, 38 le unità specialistiche speleo alpino fluviali, 21 i sommozzatori.

I mezzi impiegati

Dei mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal maltempo, 35 sono piccoli natanti, 7 gli anfibi, 14 le pompe e idrovore, 4 gli elicotteri, di cui 3 AW139 e 1 S-64 e 10 i droni. 3.998 gli interventi effettuati finora: 1.202 a Bologna, 1.508 a Ravenna, 970 a Forlì Cesena, 318 a Rimini.

L'Erickson trasporta i generatori

Fondamentale nell'emergenza alluvionale in corso nell'Emilia Romagna il lavoro della flotta aerea del Corpo nazionale, con più di 250 operazioni di soccorso effettuate dal 16 maggio dagli elicotteri Drago. Nella clip le operazioni di trasporto con elicottero Erickson S-64 di generatori per cabine elettriche in avaria.

