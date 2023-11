Maltempo, allerta rossa in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto. Allerta gialla nel Lazio

La violenta ondata di maltempo che dall'Atlatico sta spostando la tempesta Ciaran sempre più vicina all'Italia, porterà nelle prossime ore un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, per il quale la Protezione civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 2 novembre, allerta rossa per rischio idrogeologico su quasi tutto il Friuli Venezia Giulia e su parte del Veneto. Allerta arancione o gialla anche su numerose altre province.

La nuova allerta meteo: le aree a rischio

Un livello di allerta arancione si avrà in ampi settori dell'Emilia-Romagna, Liguria orientale, Toscana settentrionale, Veneto Centro-meridionale, parte della Lombardia settentrionale, sulle province autonome di Trento e Bolzano e su alcuni bacini del Friuli Venezia Giulia.

Allerta gialla, inoltre, sulle restanti zone di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Liguria e su Umbria, Lazio, ampi settori del Molise, parte di Piemonte e Abruzzo e sulla Campania occidentale. Il bollettino meteo di domani 3 novembre prevedeprecipitazioni diffuse, anche persistenti e temporalesche, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, con posssibili mareggiate, anche estese, lungo le coste esposte.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale con delega alla Protezione civile, hanno dichiarato: «Chiusi anche i parchi pubblici, e interrotti i servizi di trasporto pubblico regionale, dalle 12; così come sospese tutte le manifestazioni sportive.

L'obiettivo - proseguono è limitare lo spostamento delle persone a tutela della loro incolumità. Sono previsti - spiegano - valori massimi di precipitazione fino a 300 mm in 24 ore. E quel che più preoccupa è la possibilità di avere 200 mm nelle 12 ore più intense: precipitazioni importanti su zone già recentemente colpite da forti piogge. I profili di rischio riguardano anche smottamenti, frane, cadute di alberi, allagamenti, e la piena dei principali corsi d'acqua» hanno spiegato Fedriga e Riccardi.

Per quanto riguarda il Lazio, l'Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso una nuova allerta gialla già dalla sera di oggi, 2 novembre 2023 e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, con "frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".