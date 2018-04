Allerta Primo Maggio per polline e allergie: giorno cruciale per le graminacee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani il 'D-Day' per chi è allergico alle: prevista un'esplosione delledaper molte persone, specialmente tra i giovani e i giovanissimi. A evidenziarlo è, responsabile di Allergologia dell'Ospedale Bambino Gesù.Il problema si potrebbe manifestare anche con, oltre che con, quindi il consiglio è «portare un inalatore, un distanziatore e stare attenti al bollettino meteo e pollini». Non serve, invece, «acquistare delle mascherine e neppure barricarsi in casa, perché i pollini che sono sottili passano attraverso gli infissi».Importante poi, con un'di alcuni alberi (betulla nocciolo e cipresso) stare attenti a notare anche se si prova un pizzicore alla bocca quando si consumacome kiwi, mela o melone o ancor sedano crudo o carota cruda: la strategia non è astenersi ma sospettare il collegamento. «Abbiamo avuto una stagione anomala - aggiunge Fiocchi - ha piovuto e fatto freddo» e solo negli ultimi 15 giorni vi è stata una 'esplosione' di alberi ed erbe solitamente legate ai mesi di febbraio e marzo.Occhio quindi al Nord in particolare a betulla e nocciolo, al centro a cipresso e parietaria e al Sud a parietaria e olivo, mentre le graminacee sono dappertutto. «Per i pollini siamo ormai ale studi di comparazione fino al 2012-2013 indicano un» , conclude l'esperto, che invita chi domani starà male a fare un «nodo al fazzoletto», ricordando che a luglio si può programmare il 'vaccino' da fare a settembre-ottobre.