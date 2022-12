Allerta meteo domenica 4 dicembre: ecco quali sono le Regioni a rischio

Marche salve, almeno secondo le previsioni, il resto d'Italia torna nella morsa del maltempo. I forti temporali sono pronti a imperversare su tutto lo Stivale e la Protezione civile ha diramato un'allerta meteo per la giornata di domani, domenica 4 dicembre. Sono sei, infatti, le regioni italiane a rischio. Si tratta innanzitutto della Puglia, e in particolare il Salento, dove l'allerta meteo sarà di colore arancione, poi la Calabria, il Lazio, la Sicilia, l'Umbria, la Campania, e la Basilicata, dove sono attesi rovesci anche di forte intensità secondo le previsioni meteo delle prossime ore.

Piogge battenti



La perturbazione che ha causato una nuova importante fase di maltempo nella giornata di ieri si sta spostando verso est, favorendo un indebolimento dei venti di Scirocco e un’attenuazione delle precipitazioni al Centro-Sud. Ma su gran parte del Settentrione, specie nel Triveneto, continuerà invece a piovere e a nevicare sulle Alpi, oltre i 1300-1500 metri. Alla fine di domenica poi una nuova perturbazione atlantica toccherà il Nord-Ovest, per poi attraversare tra la notte e la giornata di lunedì gran parte del Centro-Nord mentre al Sud e nelle Isole il tempo resterà in prevalenza soleggiato.

Allerta meteo regione per regione



Per la giornata di domani, Domenica 4 dicembre 2022:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Salento

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Salento

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C



Le previsioni meteo per domenica 4 novembre

Domenica cielo coperto a Settentrione con piogge diffuse nel Triveneto, specie tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia, nevose oltre i 1300-1500 metri; pioggia in attenuazione nel corso del mattino al Nord-Ovest dove è atteso un peggioramento in serata. Al Centro e in Sardegna nuvoloso con ampie schiarite su Abruzzo e Molise; qualche pioggia, specie al mattino, su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna occidentale. Al Sud e in Sicilia mattinata con residue precipitazioni in Puglia, Campania e alta Calabria tirrenica, seguita da un pomeriggio in prevalenza soleggiato. Temperature in lieve aumento; massime al Sud e in Sicilia intorno a 20 gradi. Venti in generale attenuazione con residui rinforzi di Scirocco al mattino tra Ionio e basso Adriatico.