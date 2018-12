Allerta droni, l'aeroporto Gatwick di Londra chiuso da ieri sera: voli sospesi

Thursday 07.40: Flights to and from Gatwick remain suspended, due to drone activity. Please do not travel to the airport without checking with your airline first. We 're sorry for the inconvenience today, but the safety of our passengers and staff is our no.1 priority. — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) 20 dicembre 2018

Voli sospesi, ritardati o cancellati dalle 21 di ieri sera all'londinese di, uno degli scali più frequentati di tutta la Gran Bretagna anche per via delle numerose compagnie low-cost che lo utilizzano. L'aeroporto, a intermittenza, resta chiuso da ieri sera per unSarebbero infatti almeno due iavvistati nei dintorni della pista d'atterraggio e che costituiscono un pericolo per la sicurezza del volo. Come riporta il Telegraph , l'era stato chiuso, con la, intorno alle 21 di ieri e fino alle 3 di questa notte. Nemmeno un'ora dopo la riapertura, alle 3.45, l'aeroporto era stato chiuso di nuovo, in seguito ad un altro avvistamento di droni.Inevitabili i disagi per i passeggeri: c'è chi doveva partire daed è rimasto bloccato, costretto a passare la notte in aeroporto, ma ad alcuni è andata anche peggio. Alcuni voli, originariamente diretti a Gatwick, sono stati dirottati all'aeroporto di, ma molti passeggeri dovevano recuperare i loro mezzi privati, parcheggiati nello scalo chiuso per motivi di sicurezza.Sull'accaduto sta indagando la polizia. Come rende noto l'account ufficiale su Twitter dell'aeroporto di, i voli in arrivo e in partenza sono ancora tutti sospesi. «Ci dispiace per l'inconveniente, ma la sicurezza dei passeggeri e dello staff è la nostra priorità», si legge in diversi tweet che aggiornano sulla situazione.