L'allenatore si accascia in campo: Vincenzo muore sotto gli occhi dei suoi pulcini

PRAMAGGIORE - Erano le 19 quando si è sentito male e si è accasciato in campo: è morto cosìtecnico delle giovanili del Pramaggiore nel Veneziano. Intutili tutti i tentativi di salvarlo, messi in atto anche dal tecnico della prima squadra che ha tentato di rianimarlo. Bellino aveva 56 anni, la tragedia si è consumata a fine allenamento, sotto gli occhi dei suoiErano le 19, al termine dell'allenamento, quando Bellino si è sentito male. Immediati i soccorsi. L'allenatore è stato soccorso e portato in ospedale, ma è stato dichiarato morto verso le 22. Il mister, ex carabiniere, lascia moglie e due figli.