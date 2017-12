Allarme salmonella nel pepe nero: il Ministero ritira i lotti dal supermercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per un lotto di pepe nero, ritirato dagli scaffali del supermercato dopo il richiamo diramato dal Ministero della Salute. Sul sito del dicastero sono apparse le caratteristiche del prodotto contaminato: si tratta deldel marchio Cucina e Sapori con data di scadenza 10 Ottobre 2020 del lotto EU17823 distribuito dall’azienda Verka Sas, nello stabilimento di Arbizzano, e prodotto nel Comune di Negrar, in provincia di Verona. Il pepe macinato presumibilmente contaminato è stato venduto in confezioni da 35 grammi.Laè una malattia alimentare piuttosto contagiosa, provocata da batteri ampiamente diffusi in natura. Le tossine prodotte da questi microrganismi (LPS) determinano sintomi perlopiù localizzati a livello gastrointestinale, con comparsa di nausea, dolori addominali crampiformi ed emissione di feci liquide. I sintomi della malattia possono comparire tra le 6 e le 72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati (ma più comunemente si manifestano dopo 12-36 ore) e si protraggono per 4-7 giorni. La contaminazione degli alimenti può avvenire al momento della loro produzione, durante la preparazione, oppure dopo la cottura a causa di una manipolazione non corretta degli alimenti.